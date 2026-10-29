Париж выступил против кандидатуры Орбана на пост генсека ООН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг возможность выдвижения кандидатуры экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Как передает «Европейская правда», об этом говорится в его заявлении.

Глава МИД Франции отметил, что пост генерального секретаря ООН не предназначен для того, чтобы быть «утешительным призом для лидера, потерпевшего поражение на выборах и отстраненного собственным народом».

«Франция не может смириться с тем, что Организация Объединенных Наций (...) может быть фундаментально подорвана и парализована великими державами, которые предпочитают полагаться на действия экстремистских маргинальных группировок, чтобы навязать закон сильнейшего», – подчеркнул Барро.