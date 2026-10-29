В Музее живописи Азербайджана открылась выставка ENQRAM - ФОТО

При организации Пространства современного искусства YARAT в Музее живописи Азербайджана открылась выставка ENQRAM, охватывающая Азербайджанское искусство в период с 1950-х годов и по сегодняшний день, и составленную из избранных частных коллекций XX-XXI веков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в мероприятии и ознакомились с выставкой.

Выставка, подготовленная кураторами Аидой Махмудовой и Фарах Алекберли, объединила материальные следы художественных и культурных изменений, сформировавших культуру Азербайджана XX века и продолжающих оказывать влияние на изобразительное искусство страны и сегодня.

ENQRAM - это физический след, обеспечивающий сохранение пережитого опыта в памяти. Исходя из этого понятия, выставка представляет живопись как пространство, в котором индивидуальное восприятие и исторический опыт обретают материальную форму.

Переходные этапы азербайджанского искусства проявляются через формальные решения и демонстрируют, как передающиеся по наследству визуальные языки сохраняются, испытываются на прочность и претерпевают трансформацию.

Коллекционирование также является частью процесса сохранения памяти. Каждая коллекция создается на основе личных привязанностей и предпочтений, отражая своеобразное представление о художественной значимости произведений искусства. ENQRAM, объединяющий произведения в единой экспозиции, выводит индивидуальные взгляды в плоскость диалога. Выставка приглашает задуматься о том, как произведение становится носителем памяти своей эпохи и как каждая встреча с ним меняет эту память.

В экспозиции демонстрируются произведения живописи, графики и скульптуры Аиды Махмудовой, Алтая Садыгзаде, Абдула Халига, Ашрафа Мурада, Джавада Мирджавадова, Фархада Халилова, Геннадия Брижатюка, Гусейна Хагвердиева, Кямала Ахмеда, Махмуда Рустамова, Махмуда Тагиева, Микаила Абдуллаева, Мусеиба Амирова, Нияза Наджафова, Горхмаза Эфендиева, Расима Бабаева, Рашада Бабаева, Саттара Бахлулзаде, Таира Салахова, Таги Тагиева, Тофига Джавадова, Тогрула Нариманбекова и Уджала Хагвердиева.

В рамках выставки был представлен музыкальный перформанс AISEL под названием «Опыт манифестации SUBLIMINALS».