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Зеленский готов обсудить с Путиным территориальные вопросы

Редакция 1news22:20 - Сегодня
Зеленский готов обсудить с Путиным территориальные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить с Президентом России Владимиром Путиным наиболее сложные вопросы, включая территориальные.

Oб этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, прямая встреча лидеров двух стран может придать новый импульс мирным переговорам.

Министр отметил, что Киев готов провести такую встречу в любой стране, за исключением России и Беларуси.

Сибига также назвал среди возможных результатов переговоров обмен военнопленными и возвращение украинских детей.

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