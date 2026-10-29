 Блок Нетаньяху лидирует после обработки 100% голосов, но без большинства в Кнессете | 1news.az | Новости
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Блок Нетаньяху лидирует после обработки 100% голосов, но без большинства в Кнессете

Редакция 1news22:40 - 29 / 10 / 2026
Блок Нетаньяху лидирует после обработки 100% голосов, но без большинства в Кнессете

Правящая коалиция в Израиле во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху сохраняет лидерство на выборах в Кнессет по итогам подсчета 100% голосов избирателей, но без парламентского большинства, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, партия «Ликуд» становится крупнейшей по числу мандатов в 120-местном парламенте и занимает 27 кресел. Всего правящая коалиция пока получает 53 мандата. Главная оппозиционная партия «Яшар» Гади Айзенкота занимает второе место, получив 21 мандат - блок получает 48 мандатов. В парламенте Израиля 120 мест, для большинства необходимо получить минимум 61 мандат.

Парламентские выборы в Израиле  прошли 27 октября. Явка достигла 77,7% и стала максимальной за четверть века.

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