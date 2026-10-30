Бинали Йылдырым поблагодарил Эрдогана и Ильхама Алиева

Заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) прошло в Анкаре в рамках 13-го саммита организации. Новым генеральным секретарем ОТГ предполагается назначить Мирвохида Азимова.

Как написал на своей странице в Facebook председатель Совета аксакалов ОТГ Бинали Йылдырым, заседание состоялось в день 103-й годовщины Турецкой Республики.

Он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева и его команду за работу в ходе подготовки мероприятия.

Б. Йылдырым выразил признательность К. Омуралиеву за вклад в деятельность организации в период его полномочий и пожелал успехов Мирвохиду Азимову.

По его словам, идеал общего языка и общего будущего, выдвинутый на Бакинском тюркологическом съезде 1926 года, продолжает развиваться благодаря сотрудничеству в тюркском мире. Работа ведется в духе принципа Исмаила Гаспринского о единстве в языке, мыслях и делах - в том числе по общему алфавиту, общей истории, молодежному направлению и большой языковой модели.

Сотрудничество между институтами и поддержка молодежи будут продолжены в соответствии с вопросами и решениями 19-го заседания Совета аксакалов, которое прошло 22-23 июня 2026 года в Алматы.

Türk Dil Kurumu и Молодежная платформа ОТГ начинают подготовку конкурса молодых литераторов, посвященного общему тюркскому алфавиту из 34 букв, согласованному в 2024 году. Продолжается также работа над завершением книги «Общая тюркская история».

Под эгидой Совета аксакалов совместно с Türk Dil Kurumu и HAVELSAN начата работа над большой языковой моделью тюркского мира. Ее цель - разработка технологий, понимающих язык и знающих культуру тюркских народов.

Вместе с Молодежной платформой ОТГ планируется создать Сеть молодых лидеров тюркского мира.