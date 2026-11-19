В условиях трансформации мировой экономической и политической архитектуры география международного сотрудничества приобретает для государств все большее стратегическое значение.

Прежние региональные рамки постепенно уступают место более широкой системе взаимосвязей, в которой политическое влияние, экономические возможности, энергетическая безопасность и транспортная связанность становятся взаимодополняющими элементами внешней политики.

Для Азербайджана, последовательно укрепляющего свои позиции на международной арене, расширение партнерских связей за пределами традиционных географических направлений является не просто дипломатической задачей, а частью долгосрочной стратегии.

В этом контексте особое значение приобретает развитие отношений с Вьетнамом – государством, которое за последние десятилетия превратилось в одного из наиболее динамичных участников экономических процессов Юго-Восточной Азии. Почти семь десятилетий истории связывают наши страны, однако сегодня эти отношения выходят далеко за пределы исторической солидарности и традиционной дружбы. Переход к стратегическому партнерству открывает возможности для формирования новых экономических связей, реализации совместных проектов и укрепления взаимных позиций на евразийском пространстве.

Предстоящий официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам 19–21 ноября становится очередным свидетельством этой динамики. Его значение заключается не только в продолжении политического диалога на высшем уровне, но и в необходимости перевести уже достигнутые договоренности в практическую плоскость. Интервью Президента Азербайджана Вьетнамскому информационному агентству (VNA), данное накануне поездки, позволяет проследить логику развития двусторонних отношений, определить их нынешние приоритеты и оценить направления, в которых сотрудничество может получить наиболее существенное развитие.

Историческая основа

Отношения Азербайджана и Вьетнама имеют особенность, которая отличает их от многих других межгосударственных контактов: их фундамент был заложен задолго до появления нынешних экономических и геополитических предпосылок для сближения. В основе партнерства изначально лежали не только политические интересы, но и конкретное взаимодействие, оставившее заметный след в истории обеих стран.

Знаковым событием стал визит Хо Ши Мина в Баку в июле 1959 года. Знакомство с нефтяной промышленностью Азербайджана, в частности с опытом морской добычи на Каспии, стало отправной точкой для развития профессиональных контактов, которые впоследствии приобрели широкий характер. Азербайджанские специалисты внесли существенный вклад в становление нефтедобывающей отрасли Вьетнама. Особенно важным этапом стало создание в 1981 году предприятия «Вьетсовпетро», в деятельности которого участвовали до 2 тысяч азербайджанских нефтяников.

Мощный импульс этому процессу придали восьмидневный визит общенационального лидера Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году в качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР. Достигнутые договоренности дали мощный толчок развитию вьетнамской экономики и задали вектор многолетнего сотрудничества.

Таким образом, еще на раннем этапе отношения Азербайджана и Вьетнама приобрели вполне конкретное содержание: азербайджанский опыт и профессиональные знания помогали развитию одной из важнейших отраслей вьетнамской экономики.

Новая архитектура

Эта историческая преемственность имеет значение и сегодня. Азербайджано-вьетнамские отношения располагают прочной основой взаимного доверия. Однако сохранение исторической памяти само по себе не гарантирует дальнейшего развития связей. Необходимым условием становится способность адаптировать традиционное сотрудничество к новым политическим и экономическим реалиям. Именно этот процесс отчетливо прослеживается в последние годы.

Государственный визит президента Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году и официальный визит президента Чыонг Тан Шанга в Азербайджан в 2015 году придали отношениям дополнительную институциональную устойчивость. Следующим принципиальным шагом стал визит в Баку в мае 2025 года генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, в ходе которого было принято Совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Президент Ильхам Алиев характеризует его как знаковый документ, выведший азербайджано-вьетнамские связи на качественно новый уровень.

По сути, речь идет о переходе от традиционной модели дружественных отношений к более системному взаимодействию, предполагающему согласование долгосрочных интересов и расширение сотрудничества по целому ряду направлений. Эта историческая преемственность формирует политический капитал, на основе которого сегодня выстраиваются новые направления взаимодействия. Важно и то, что обе стороны демонстрируют заинтересованность не просто в сохранении достигнутого уровня, а в последовательном расширении партнерства.

Принципиальное значение в этом отношении имеет институциональная составляющая. Более 30 подписанных между странами документов, работа межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, механизмы межмидовских консультаций, межпарламентские контакты и взаимодействие правящих партий создают необходимые каналы для реализации совместных инициатив. В данном случае особенно важно их содержание. Расширение повестки за счет таких направлений, как оборона и кибербезопасность, свидетельствует о том, что стороны рассматривают взаимодействие в более широком контексте, нежели традиционные экономические связи.

Глава Азербайджанского государства в то же время обращает внимание на то, что связи Баку и Ханоя не ограничиваются только лишь двусторонней повесткой: «Наряду с двусторонним диалогом между нашими странами налажено тесное взаимодействие и на международных площадках, в частности в ООН, Движении неприсоединения, СВМДА и в рамках других международных организаций. Азербайджан глубоко признателен Вьетнаму за поддержку в вопросе территориальной целостности, суверенитета нашей страны и неприкосновенности ее международно признанных границ, а также за твердую и справедливую позицию в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 44-дневной Отечественной войны.

Все это, безусловно, свидетельствует о том, что многолетний политический диалог между Баку и Ханоем устойчиво углубляется, опираясь на принципы равноправия и учета взаимных интересов».

Таким образом, политическое измерение азербайджано-вьетнамских отношений опирается сразу на несколько взаимосвязанных факторов: историческую близость, устойчивые межгосударственные механизмы, поддержку на международных площадках и готовность расширять сотрудничество в новых сферах. Все это создает благоприятную основу для следующего этапа – превращения политического доверия в измеримые экономические результаты.

Широкий потенциал

Именно экономическое направление сегодня становится одним из главных критериев практической результативности стратегического партнерства. Несмотря на значительную географическую удаленность, Азербайджан и Вьетнам располагают взаимодополняющими возможностями, которые позволяют рассматривать их взаимодействие не только в рамках двусторонней торговли, но и в контексте более широких евразийских экономических процессов.

Вьетнам за последние десятилетия укрепил свои позиции в качестве одного из динамичных производственных и торговых центров Юго-Восточной Азии. Азербайджан, в свою очередь, последовательно развивает промышленную инфраструктуру, укрепляет энергетические позиции и расширяет транспортно-логистические возможности, выступая важным связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом.

В такой конфигурации географическая удаленность перестает быть непреодолимым препятствием. Напротив, развитие международных транспортных маршрутов создает дополнительные предпосылки для сближения экономик, а различия в их производственной и ресурсной структуре открывают возможности для взаимовыгодного обмена.

Вместе с тем нынешние объемы торговли пока не соответствуют масштабу потенциального взаимодействия. Для двух государств с достаточно широкой экономической базой и заинтересованностью в диверсификации внешних связей существует пространство для существенного увеличения взаимных поставок и расширения номенклатуры товаров.

Президент Ильхам Алиев прямо указывает на этот разрыв между достигнутыми результатами и имеющимися возможностями: «Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно. По итогам 2025 года объем товарооборота между двумя странами составил более 150 миллионов долларов США. Вместе с тем этот показатель пока не отражает реальных возможностей: обе стороны обладают большим потенциалом для существенного роста взаимной торговли».

Важен здесь не столько сам показатель товарооборота, сколько оценка его перспектив. При наличии политической воли и необходимых институциональных механизмов дальнейшее развитие торговли должно сопровождаться расширением деловых контактов, поиском новых партнеров и формированием долгосрочных проектов. Иными словами, задача состоит не только в увеличении количественных показателей, но и в изменении качества экономического взаимодействия.

Одним из наиболее перспективных направлений остается энергетика. Исторически именно нефтяная отрасль стала основой азербайджано-вьетнамского сотрудничества, и сегодня она вновь приобретает актуальность, но уже в условиях существенно изменившегося мирового энергетического рынка.

«Нефтяной сектор, исторически являющийся основой нашего партнерства еще со времен Советского Союза, сохраняет статус ключевого направления взаимодействия. Особое значение в этом контексте имеет углубление контактов между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальной нефтегазовой компанией Вьетнама PetroVietnam. Подписанный в 2025 году Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в таких областях, как разведка и освоение нефтегазовых месторождений, оказание технических услуг и подготовка специалистов», - так говорит об этом Ильхам Алиев.

Как видно, речь идет уже не только о продолжении исторической традиции, но и о возможности объединения накопленного опыта, технологических компетенций и производственных ресурсов. Особое значение имеет то, что энергетическое взаимодействие не ограничивается исключительно традиционными углеводородными направлениями. В условиях глобального энергетического перехода обе страны заинтересованы в поиске новых источников роста и расширении инвестиционного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Именно поэтому интерес вьетнамского бизнеса к азербайджанскому рынку приобретает дополнительное значение. Примером служит деятельность ROX Group, проявляющая интерес к реализации проектов в сферах строительства и развития инфраструктуры, а также солнечной и ветровой энергетики. В сентябре этого года в рамках Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума с этой компанией были подписаны соответствующие документы о сотрудничестве. Президент Азербайджана отдельно выделяет эти проекты, рассматривая их как один из практических результатов расширения экономических контактов.

Здесь прослеживается важная тенденция: экономическое партнерство постепенно приобретает более диверсифицированный характер. Если исторически его основой было взаимодействие в нефтяной отрасли, то теперь к нему добавляются возобновляемая энергетика, инфраструктурное строительство и инвестиционные проекты. Для Азербайджана это соответствует курсу на расширение ненефтяного сектора и привлечение международного капитала, а для вьетнамских компаний открывает возможности выхода на новые рынки.

При этом перспективы сотрудничества не исчерпываются промышленностью и энергетикой. Значительный потенциал имеется в сельском хозяйстве, сфере услуг, транспортной инфраструктуре и логистике. Именно сочетание этих направлений способно обеспечить более устойчивую структуру двусторонних экономических связей.

Средний коридор как связующее звено

Отдельного внимания заслуживает транспортно-логистическое измерение партнерства. В условиях перестройки международных торговых маршрутов значение государств, способных обеспечивать надежную и эффективную транспортную связанность между различными регионами, существенно возрастает. Для Азербайджана это направление давно стало одним из приоритетов экономической и внешней политики.

Расположение Азербайджана на пересечении транспортных направлений Восток – Запад и Север – Юг позволяет рассматривать страну не только как транзитную территорию, но и как важный логистический центр, способный обеспечивать перемещение грузов, развитие сопутствующих услуг и создание дополнительной экономической стоимости.

Для Вьетнама, ориентированного на международную торговлю и расширение экспортной географии, использование азербайджанской транспортной инфраструктуры может стать одним из инструментов укрепления связей с европейскими рынками. В этом отношении особую роль приобретает Средний коридор, который обеспечивает альтернативную транспортную связь между Азией и Европой.

Уже наблюдающаяся динамика свидетельствует о том, что это направление постепенно переходит из категории перспективных возможностей в практическую плоскость. В январе – сентябре текущего года объем транзитных перевозок по маршрутам, связывающим две страны, увеличился почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, превысив 8 тысяч тонн. Даже если пока речь идет о сравнительно небольших объемах в масштабах международной торговли, столь существенный темп роста показателен с точки зрения формирования новых логистических связей. Он демонстрирует наличие заинтересованности в использовании транспортного потенциала Азербайджана и создает основу для дальнейшего увеличения грузопотока.

Президент Ильхам Алиев рассматривает это направление как один из существенных факторов расширения двустороннего взаимодействия: «Положительная динамика наблюдается и в области транзитных перевозок. В январе – сентябре 2026 года их объем увеличился почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более 8 тыс. тонн.

Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана может быть эффективно использована для перевозки грузов из Вьетнама в Европу и в обратном направлении - по Среднему коридору и транспортному коридору «Север - Юг». Это не только укрепит роль нашей страны в международных транспортных коридорах, но и послужит созданию экономической добавленной стоимости и новых возможностей для сотрудничества, а также внесет весомый вклад в расширение двусторонних связей».

Примечательно, что в данном случае речь идет сразу о двух транспортных направлениях. Средний коридор открывает возможности для развития грузоперевозок между Восточной Азией и Европой, тогда как маршрут Север – Юг расширяет логистическую географию Азербайджана и создает дополнительные варианты транспортного взаимодействия.

Для Баку развитие подобных связей означает не только увеличение транзитных показателей. Это также возможность укрепить роль страны в международных цепочках поставок, расширить спектр логистических услуг и привлечь дополнительные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Для Ханоя – получить доступ к новым маршрутам и более широким рынкам сбыта.

Вместе с тем дальнейший рост грузопотока потребует согласованной работы профильных ведомств, транспортных операторов и бизнеса, а также формирования устойчивых коммерческих механизмов. Именно регулярность перевозок, предсказуемость сроков и конкурентоспособность логистических услуг определят, насколько быстро нынешняя положительная динамика сможет перерасти в долгосрочное направление экономического сотрудничества.

В более широком смысле развитие транспортных связей между Азербайджаном и Вьетнамом демонстрирует, как двустороннее партнерство может выходить за пределы непосредственной географии двух государств. Фактически речь идет о соединении экономических пространств Юго-Восточной Азии, Южного Кавказа и Европы. И в этой конфигурации Азербайджан способен выступать не просто участником торговых процессов, а одним из ключевых связующих звеньев.

Новая ступень

Сегодня отношения Азербайджана и Вьетнама находятся в той фазе, когда историческое наследие и политическое доверие создают возможности для гораздо более масштабного взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев подчеркивает: «Наши страны обладают достаточными ресурсами для существенного наращивания товарооборота и успешной реализации масштабных совместных инициатив в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике - словом, практически во всех ведущих областях. Уверен, что планомерная совместная работа позволит в кратчайшие сроки достичь весомых практических результатов».

Как видно, принятие Совместного заявления о стратегическом партнерстве стало важным политическим ориентиром, однако его реальное значение будет определяться тем, насколько последовательно стороны смогут реализовать заложенные в нем возможности.

В этом отношении предстоящий визит президента Азербайджана во Вьетнам имеет особую значимость. Он открывает возможность не только подтвердить взаимную заинтересованность в углублении отношений, но и определить конкретные механизмы дальнейшего сотрудничества.

При этом перспективы партнерства следует рассматривать значительно шире отдельных соглашений и проектов. Азербайджан и Вьетнам обладают возможностями для расширения сотрудничества в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, возобновляемых источниках энергии, транспорте и логистике. Важным условием станет более активное вовлечение частного сектора, поскольку именно деловые контакты способны превратить политические договоренности в устойчивые экономические связи.

Президент Ильхам Алиев, говоря об ожиданиях от поездки, обозначил именно такую перспективу: «Сегодня Вьетнам — динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан — ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа. Объединив усилия, мы сможем выйти на новые рынки, реализовать совместные проекты, создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций. Безусловно, наше сотрудничество обладает огромным созидательным потенциалом, способным принести ощутимую пользу нашим странам и народам».

В этих словах фактически отражена стратегическая логика нынешнего этапа отношений. Азербайджан и Вьетнам рассматривают друг друга не только как дружественные государства с общей историей, но и как партнеров, способных предоставить взаимный доступ к новым экономическим возможностям. Для Баку это расширение присутствия в Юго-Восточной Азии и укрепление связей с одним из динамично развивающихся регионов мира. Для Ханоя – дополнительные возможности сотрудничества на Южном Кавказе, выхода на европейские рынки и использования транспортно-энергетического потенциала Азербайджана.

Особенность данного партнерства заключается в сочетании трех составляющих: исторического доверия, совпадающих экономических интересов и взаимной заинтересованности в расширении международных связей. Именно такое сочетание позволяет рассчитывать на долгосрочный характер сотрудничества. И если прежде Азербайджан и Вьетнам связывали прежде всего общая история и дружба, то теперь их все теснее объединяет видение будущих возможностей.