 Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

Редакция 1news17:42 - Сегодня
Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

Решение президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) об исключении Рамиза Мехтиева из состава членов академии утверждено на Общем собрании.

Как сообщает Report, несколько дней назад президиум НАНА принял решение об исключении Рамиза Мехтиева из состава членов академии.

Напомним, что в 2025 году в отношении Рамиза Мехтиева было возбуждено уголовное дело по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 14 годам лишения свободы. С учетом возраста Рамиза Мехтиева и состояния его здоровья на основании статьи 70 Уголовного кодекса принято решение заменить наказание условным.

Поделиться:
205

Актуально

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Политика

Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного ...

Хроника

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в ...

Политика

Джейхун Байрамов: Расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ — один ...

Общество

Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

В Гаджигабуле грузовик насмерть сбил ребёнка

Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мать простила сына, ударившего ее ножом семь раз

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Рамизу Мехтиеву вынесли приговор: всё имущество конфисковано в пользу государства

Граждан Азербайджана предупредили о случаях взлома аккаунтов WhatsApp

В Азербайджане в следующем году вырастет прожиточный минимум

Подлежащее конфискации имущество Рамиза Мехтиева - СПИСОК

Последние новости

Маск заявил о готовности устройства, которое может вернуть зрение даже незрячим от рождения

Сегодня, 18:00

Посольство Украины в Баку приспустило флаг

Сегодня, 17:50

Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

Сегодня, 17:42

Чемпионат мира: азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал

Сегодня, 17:30

В Гаджигабуле грузовик насмерть сбил ребёнка

Сегодня, 17:18

Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:06

Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного соглашения

Сегодня, 16:52

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане

Сегодня, 16:35

Трамп допустил скорое завершение войны с Ираном

Сегодня, 16:30

Узбекистан выступает с новыми инициативами в рамках ОТГ

Сегодня, 16:18

В Германии школьный автобус врезался в жилой дом: есть пострадавшие

Сегодня, 15:50

Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана обошелся Европе более чем в €100 млрд

Сегодня, 15:40

Джейхун Байрамов: Расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ — один из главных приоритетов — ФОТО

Сегодня, 15:35

Мать простила сына, ударившего ее ножом семь раз

Сегодня, 15:30

Для маленькой Армении — это как? Москва обратила внимание на масштаб дипмиссии США

Сегодня, 15:20

В Астаре из-за продолжительных дождей произошел оползень - ФОТО

Сегодня, 15:13

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Сегодня, 15:10

Премьеры Грузии и Азербайджана договорились ускорить делимитацию границы

Сегодня, 15:00

В Баку мужчина обманом завладел 55 тысячами манатов

Сегодня, 14:58

В Баку женщина скончалась после отравления уксусной кислотой

Сегодня, 14:55
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34