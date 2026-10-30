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В Германии школьный автобус врезался в жилой дом: есть пострадавшие

Редакция 1news15:50 - Сегодня
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В Германии школьный автобус врезался в жилой дом: есть пострадавшие

В немецком городе Бад-Ольдесло, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, школьный автобус въехал в жилой дом.

В результате происшествия травмы получили не менее 20 человек, среди которых большинство составляют дети.

Как сообщает 1news.az, авария произошла сегодня около 07:20 по местному времени. Автобус пробил стену здания и оказался в гостиной жилого дома. В момент столкновения в салоне находились школьники младших классов и несколько взрослых. Часть пассажиров оказалась заблокирована среди обломков.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Из-за большого количества пострадавших был объявлен режим массового поступления пострадавших. По предварительным данным, четыре человека получили тяжелые травмы, еще 16 отделались легкими повреждениями.

По информации местного издания News5, перед тем как съехать с дороги, автобус проехал через круговое движение и задел легковой автомобиль. В результате столкновения территория вокруг здания оказалась усеяна обломками.

Все пассажиры, оказавшиеся заблокированными в автобусе, были спасены. Из жилого дома также эвакуировали людей.

Обстоятельства и причины аварии пока устанавливаются. Полиция оцепила место происшествия. В ближайшее время специалисты проведут оценку технического состояния здания, чтобы определить, не угрожает ли ему обрушение.

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