Мать простила сына, ударившего ее ножом семь раз

В Масаллинском районе 25-летний местный житель напал на мать с ножом после того, как она отказалась приобрести ему сигареты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в селе Кёхне Алвады. Согласно материалам дела, Рагиф Агаев (имя и фамилия изменены), 2001 года рождения, не работал и регулярно просил у матери деньги.

Во время очередного такого разговора женщина сообщила, что у нее нет денег. Тогда сын попросил купить ему сигареты, однако мать отказалась, сделав ему замечание из-за курения. После этого молодой человек взял кухонный нож и нанес женщине семь ударов.

Пострадавшую доставили в больницу. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело, материалы которого впоследствии были переданы в суд.

Во время судебного разбирательства мать заявила, что ее сын ранее перенес психическое расстройство, и сообщила, что прощает его.

Суд приговорил Рагифа Агаева к трем годам лишения свободы, однако с учетом примирения сторон применил статью 70 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающую условное осуждение. В результате молодой человек был освобожден из-под стражи непосредственно в зале суда.