В Астаре из-за продолжительных дождей произошел оползень - ФОТО

В Астаринском районе в результате продолжительных осадков произошел оползень, повредивший подпорные сооружения и внутрипоселковые дороги.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие зафиксировано в селе Ваго, на склоне реки Пенсарчай.

Из-за обильных дождей уровень воды в реке поднялся, что привело к размыву нижней части склона. В результате в ночное время на левом берегу Пенсарчая сошел оползень: в реку обрушился участок земли протяженностью около 20 метров вместе с 16 подпорными блоками.

Кроме того, в результате происшествия получили повреждения некоторые внутрипоселковые дороги, которыми пользуются местные жители.

Отмечается, что подпорные сооружения на этом участке были возведены еще в 1980-х годах. В настоящее время к ликвидации последствий привлечены специалисты и специальная техника Астаринского управления эксплуатации мелиоративных систем. Начаты работы по текущему ремонту поврежденных дамб.