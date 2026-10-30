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Узбекистан выступает с новыми инициативами в рамках ОТГ

Редакция 1news16:18 - Сегодня
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Узбекистан выступает с новыми инициативами в рамках ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 30 октября на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре, заявил о необходимости укрепления ОТГ как площадки взаимного доверия и практического партнёрства на фоне изменений в международных отношениях, усиления геополитической конкуренции и продолжающихся вооружённых конфликтов.

Глава Узбекистана представил ряд инициатив, направленных на расширение экономического, транспортного, правового и гуманитарного взаимодействия между государствами объединения.

В частности, он предложил начать сотрудничество с третьими странами в формате «ОТГ плюс», предусматривающем проведение встреч отраслевых министров. По его словам, такие контакты должны быть ориентированы на подготовку конкретных совместных проектов в торговле, транспорте, инвестициях и других приоритетных сферах.

Одной из ключевых инициатив стала программа «Тюркский мир – 100», которая предусматривает реализацию ста совместных инвестиционных и промышленных проектов.

Среди приоритетных направлений названы переработка редких и стратегических минералов, локализация производства оборудования для зелёной энергетики и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для финансирования проектов предлагается привлекать ресурсы Тюркского инвестиционного фонда и международных финансовых институтов.

С целью защиты интересов предпринимателей Мирзиёев выступил за разработку многостороннего договора о взаимной правовой помощи по коммерческим делам. Документ должен создать правовую основу для взаимного признания и исполнения судебных решений. Также предложено сформировать цифровую платформу для обмена запросами о правовой помощи и соответствующими документами.

Отдельное внимание президент уделил развитию транспортной инфраструктуры. Он предложил создать Сеть логистических комплексов тюркских государств с совместным управлением, чтобы объединить Средний коридор и связанные с ним транспортные маршруты в единую экономическую систему.

В туристической сфере глава Узбекистана выступил с инициативой создания Тюркского туристического альянса, который будет совместно продвигать исторические города, природные достопримечательности и культурное наследие стран объединения.

Кроме того, предложено подготовить многостороннее соглашение об упрощении взаимных поездок граждан, включая расширение использования ID-карт при пересечении границ.

В рамках образовательного сотрудничества Узбекистан выразил готовность ежегодно предоставлять 200 грантов представителям тюркских государств по программе стипендий «Янги Ўзбекистон».

Мирзиёев также поддержал объявление 2027 года Годом охраны природы в рамках ОТГ. Он предложил создать «Словарь общетюркских слов», включив в него лексику, понятную представителям всех тюркских народов.

В ходе саммита президент Узбекистана поблагодарил страны объединения за поддержку кандидатуры представителя республики Мирвохида Азимова на пост генерального секретаря ОТГ. Он также заявил о готовности Узбекистана принять следующий саммит организации в 2027 году.

Источник: UzDaily

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