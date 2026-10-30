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Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного соглашения

Редакция 1news16:52 - Сегодня
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Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного соглашения

Азербайджан ожидает, что Армения предпримет необходимые политические и правовые шаги для подписания мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XIII саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Министр отметил, что Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет и положил конец почти 30-летнему конфликту.

«Тем самым был урегулирован конфликт, существовавший на Южном Кавказе на протяжении долгих лет. Кроме того, Азербайджан стал инициатором мирного процесса и в постконфликтный период. Мирное соглашение, разработанное на основе принципов, выдвинутых нашей страной, было парафировано в прошлом году. Сегодня процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжается», — сказал он.

Байрамов отметил, что в регионе существуют фактические условия мира.

«Тем не менее мы ожидаем, что Армения предпримет необходимые политические и правовые шаги для подписания мирного соглашения. Позиция Азербайджана ясна — мы хотим обеспечения долгосрочного и надежного мира на Южном Кавказе, замены периода конфронтации в регионе периодом сотрудничества», — подчеркнул он.

Глава МИД также обратил внимание на серьезную напряженность, царящую в настоящее время в системе международных отношений.

«Продолжающиеся военные конфликты в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и более широкой географии, новые угрозы безопасности, нарушение норм и принципов международного права создают серьезные вызовы перед государствами. В таких условиях Азербайджан остается пространством стабильности и безопасности. Наша страна не только обеспечивает собственную безопасность, но и играет стабилизирующую роль в укреплении мира и сотрудничества в более широком регионе», — добавил Байрамов.

Источник: Report

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