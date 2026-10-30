Маск заявил о готовности устройства, которое может вернуть зрение даже незрячим от рождения

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о технической готовности устройства Blindsight, которое, по его словам, позволит восстановить зрение даже людям, которые никогда не видели.

Об этом он написал в социальной сети X, представив разработку компании Neuralink.

«Продукт называется Blindsight, и, как следует из названия, он позволит видеть даже тем, кто полностью ослеп или никогда не видел», — заявил Маск.

По словам предпринимателя, с технической точки зрения устройство уже готово. Однако для его применения необходимо получить разрешение регулирующих органов.

Blindsight разрабатывается компанией Neuralink, основанной Илоном Маском. Она специализируется на создании нейрокомпьютерных интерфейсов, обеспечивающих связь между мозгом человека и электронными устройствами.