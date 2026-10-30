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Для маленькой Армении — это как? Москва обратила внимание на масштаб дипмиссии США

Редакция 1news15:20 - Сегодня
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Для маленькой Армении — это как? Москва обратила внимание на масштаб дипмиссии США

Штат посольства США в Армении насчитывает от 2,5 до 3 тыс. человек, что вызывает вопросы с учетом небольших размеров страны.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью РИА Новости.

"В Армении, кстати, штат американского посольства насчитывает две с половиной — три тысячи человек. Для маленькой Армении — это как? Не знаю, может, Армения очень красивая страна, там очень хорошая кухня, может, просто американским гражданам нравится там жить и работать. Может быть, поэтому, а может быть, и по другой причине", — сказал Шевцов.

Напомним, в январе 2025 года Армения и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве, предусматривающую расширение сотрудничества в сферах безопасности, обороны, экономики, энергетики и государственного управления. Документ также предполагает углубление взаимодействия между двумя странами в области пограничной безопасности и правоохранительной деятельности.

В январе 2026 года Ереван и Вашингтон также опубликовали рамочный документ по реализации проекта TRIPP, предусматривающего развитие транспортного сообщения через территорию Армении.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность расширением американского присутствия в Армении и углублением сотрудничества Еревана с Вашингтоном в сфере безопасности. Российская сторона критически оценивала проведение совместных армяно-американских военных учений, а также деятельность наблюдательной миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе.

В Москве подчеркивали, что Армения вправе самостоятельно определять внешнеполитические приоритеты, однако ее сближение с западными военно-политическими структурами не должно наносить ущерб союзническим обязательствам и интересам безопасности России. По оценке российской стороны, усиление западного присутствия может привести к дополнительной напряженности на Южном Кавказе и осложнить отношения Еревана с Москвой.

Источник: Sputnik Армения

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