В Турции при обрушении «Камина фей» погибли молодожёны, поженившиеся три месяца назад - ВИДЕО

В турецкой Каппадокии в результате обрушения скалы «Камин фей» у входа в музей под открытым небом Гёреме погибли три человека.

Трагедия произошла минувшим днём. Как сообщают турецкие СМИ, двое погибших - граждане Турции, третий - Франции.

Среди жертв - 31-летний журналист Фатих Эрай Туна и его супруга Бегюм Четинкая Туна. По данным издания, пара приехала пара приехала к скальному образованию на отдых. Они поженились в июле этого года.



