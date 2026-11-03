Минздрав Газы сообщил о гибели 15 человек за сутки от израильских атак

Как минимум 15 человек были убиты 2 ноября в результате ударов израильской армии по сектору Газа, еще 38 получили ранения.

Такие данные указаны в сводке Минздрава палестинского анклава.

«В больницы поступили тела 11 граждан, погибших при обстреле Хан-Юниса и расположенных в его окрестностях лагерей для перемещенных лиц, — указывается в тексте, опубликованном в социальной сети X. — Еще четверо были доставлены из квартала Хай-Зейтун на юго-западе города Газа, по которому вели огонь израильские войска».

Согласно данным ведомства, с начала перемирия, вступившего в силу 11 октября 2025 года, в ходе израильских авианалетов и артобстрелов погибли 1593 палестинца и 5748 получили ранения различной степени тяжести.

«Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 74 609, пострадавших — до 176 018», — сообщается в сводке.