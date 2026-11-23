В Ереване пытаются представить конституционную реформу как уступку Азербайджану, а «требование» Баку убрать из основного закона территориальные претензии - как вмешательство во внутренние дела Армении.

Такая постановка вопроса удобна для тех, кто хочет превратить вполне конкретную проблему в очередной повод для политических спекуляций. Между тем позиция Азербайджана предельно ясна и не предполагает никакого вмешательства в армянскую внутреннюю повестку. Как об этом заявлялось неоднократно, в том числе представителями самой Армении, Баку не требует от Еревана конституционных реформ. Азербайджан лишь поставил условие: мирный договор не будет подписан, пока в Конституции Армении присутствуют территориальные претензии к нему.

Как именно должна выглядеть новая Конституция, какие полномочия получат государственные институты, как будут выстроены отношения между ветвями власти и какие нормы будут регулировать жизнь армянского общества - все это исключительно компетенция самой Армении и ее народа. Азербайджан не собирается определять содержание ее основного закона, давать указания армянскому парламенту или диктовать гражданам соседней страны, за какой проект им голосовать. Баку интересует лишь одно обстоятельство - чтобы в Конституции не оставалось положений, которые могут служить правовой основой территориальных претензий к Азербайджану.

Это принципиальное разграничение, которое в Ереване предпочитают затушевывать. Вопрос не в том, кто будет писать армянскую Конституцию и каким политическим силам достанется большинство на предстоящем референдуме. Вопрос в том, готова ли Армения окончательно отказаться от курса, который десятилетиями препятствовал установлению мира в регионе.

Баку обозначил границы своего интереса

Публикация сегодня проекта новой Конституции Армении вновь вывела эту проблему на первый план. В преамбуле документа отсутствует ссылка на Декларацию независимости 1990 года, к которой отсылает действующая Конституция. Между тем в самой Декларации содержится упоминание решения 1989 года о «воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Именно эта историко-политическая конструкция и вызывает обоснованные возражения Баку, поскольку она сохраняет связь основного закона Армении с документом, содержащим притязания на территорию Азербайджана.

Вместо прежней формулы проект предлагает строить государственность на международно признанной территории Армении. Это существенное изменение, отвечающее тому принципу, на котором Азербайджан настаивает в ходе мирного процесса. Однако пока речь идет именно о проекте. Ему предстоит пройти обсуждение, парламентские процедуры и референдум. Только после завершения этого процесса можно будет оценивать, насколько последовательно Ереван устранил существующее противоречие.

Азербайджанская позиция по этому вопросу была изложена задолго до публикации документа. 2 октября помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на региональном форуме CAMCA в Баку подчеркнул, что изменение положений армянской Конституции, касающихся территориальных претензий к Азербайджану, является внутренним делом Армении и Баку не намерен вмешиваться в этот процесс. Он также обозначил ожидание азербайджанской стороны - после устранения соответствующих положений подписание окончательного мирного соглашения станет реальностью.

В этом заявлении нет ни попытки управлять армянской политической жизнью, ни претензии на участие в разработке ее законодательства. Есть четко обозначенный интерес государства, которое не намерено подписывать мирный документ, оставляя без ответа вопрос о сохранении в правовой системе соседа территориальных притязаний к собственной стране.

Более того, Баку не раз давал понять, что заинтересован в установлении прочного мира не только с армянским правительством, но и с армянским обществом. Это важное обстоятельство. Долгосрочная стабильность не может держаться исключительно на договоренностях руководителей, если внутри страны сохраняются политические силы и общественные настроения, ориентированные на реванш и отрицание сложившихся реалий.

Решение теперь за Арменией

Сам проект Конституции уже стал предметом острого противостояния в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян связал его принятие с перспективой подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном, заявив, что после принятия нового Основного закона будет обеспечен институциональный и необратимый мир.

Оппозиция, напротив, уже пытается превратить реформу в доказательство якобы внешнего диктата. Представители фракции «Сильная Армения» заявляют, что отказ от ссылки на Декларацию независимости «продиктован требованиями Баку». В парламентской фракции «Армения» также отвергают предложение Пашиняна поддержать вынесение проекта на референдум. Таким образом, конституционная дискуссия в Ереване все больше превращается в борьбу за политическое влияние, в которой тема отношений с Азербайджаном используется как один из главных инструментов мобилизации.

Но именно здесь армянскому обществу предстоит ответить на вопрос, от которого уже не получится уклониться за разговорами о внешнем давлении. Если отказ от положений, создающих основу для территориальных претензий к соседу, воспринимается как угроза национальным интересам, то какие именно интересы предлагается защищать - и за счет какого будущего? Сохранение прежних формулировок не приблизит Армению к безопасности, экономическому развитию и полноценному участию в региональных проектах. Оно лишь оставит пространство для политических сил, которым конфликтная повестка по-прежнему необходима.

При этом Азербайджан не собирается подменять собой армянских избирателей. Не Баку должен решать, поддерживать ли гражданам Армении предложенный проект, одобрять ли политический курс Пашиняна или доверять ли действующей власти. Это их суверенное право и их ответственность. Но после устранения конституционных оснований для территориальных претензий выбор станет особенно наглядным. Армянскому народу предстоит определить, хочет ли он строить будущее в условиях мира с соседями или предпочитает сохранять политические установки, которые вновь и вновь возвращают страну к конфронтации.

Мир должен быть выбором не одного правительства

В этом и заключается принципиальная разница между позицией Азербайджана и попытками представить его требования как вмешательство во внутреннюю жизнь Армении. Баку не интересует, какую модель государственного устройства выберут армянские граждане, кто будет занимать министерские кресла и какие политические силы получат поддержку на выборах. Азербайджан ожидает устранения конкретного препятствия на пути мирного соглашения - положений, которые могут трактоваться как территориальные претензии к его суверенитету и территориальной целостности.

После этого ответственность за дальнейший выбор будет лежать уже на самой Армении. Причем не исключительно на ее руководстве.

Азербайджан, со своей стороны, неоднократно подтверждал стратегическую заинтересованность в мире, который обеспечит безопасность и развитие народов региона. Однако мир не может быть односторонним обязательством, при котором одна сторона должна постоянно доказывать свою приверженность договоренностям, а другая сохраняет возможность возвращаться к прежним претензиям.

Теперь слово за Арменией. Ее гражданам предстоит решить, станет ли новая Конституция правовой основой государства, ориентированного на собственное развитие в международно признанных границах, или внутреннее сопротивление реформе вновь возьмет верх над перспективой мирного будущего. Азербайджан не намерен делать этот выбор за армянский народ. Но и принимать сохранение территориальных претензий под видом внутренней политической дискуссии Баку не собирается.

Али Мамедов