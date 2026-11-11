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В Пакистане при нападении на полицию погибли 11 сотрудников, ещё 12 получили ранения

Редакция 1news18:00 - Сегодня
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В Пакистане при нападении на полицию погибли 11 сотрудников, ещё 12 получили ранения

На северо-западе Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва, вооружённые лица напали на сотрудников полиции. В результате атаки 11 правоохранителей погибли, ещё 12 получили ранения.

Как сообщает Reuters, инцидент произошёл во время полицейского рейда против лиц, занимавшихся незаконной добычей золота.

После нападения злоумышленники также подожгли пять полицейских автомобилей. По факту произошедшего начато расследование.

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