В Украине надеются найти решение конфликта с Россией до Нового года

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия после мирных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) заявил о «хорошем импульсе» для «поиска решения еще до наступления Нового года» и призвал согласовать дату следующего раунда переговоров как можно скорее.

Он отметил ряд достижений в переговорах, в частности по «другим вопросам, о которых мы пока не можем говорить». «Мы добились действительно значительного прогресса, и я призываю вас посетить Москву, а затем вернуться к нам, в Дублин, чтобы, так сказать, провести второе заседание, определить дату и объявить дату следующей сессии как можно скорее. Поскольку, на мой взгляд, у нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение еще до наступления нового года», – сказал Арахамия, обращаясь к американским посредникам – спецпосланникам президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

Уиткофф и Кушнер в четверг встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а затем отправятся в Дублин, где намерены встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: Интерфакс-Украина