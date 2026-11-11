Армения лишена права голоса в ОДКБ

Армения лишена права голоса во всех структурах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также возможности назначать своих представителей на руководящие должности в организации.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение приняли участники саммита ОДКБ, проходящего в Москве.

Напомним, в 2024 году Армения объявила о замораживании своего участия в организации и прекратила выплачивать членские взносы. При этом устав ОДКБ не предусматривает механизма приостановки членства. Поэтому формально Армения по-прежнему остаётся участником организации наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.