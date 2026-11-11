Пашинян встретился в Анталье с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье.

Об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь главы армянского правительства Меланья Арутюнян.

Переговоры состоялись на полях климатического саммита COP31. Со стороны Турции во встрече, помимо других официальных лиц, участвовал глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Подробности беседы пока не раскрываются. Предыдущая встреча Пашиняна и Эрдогана состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, в рамках саммита COP31 Пашинян провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.