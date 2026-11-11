 Выросший без материнской заботы Панч теперь сам опекает малышей в зоопарке - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Выросший без материнской заботы Панч теперь сам опекает малышей в зоопарке - ВИДЕО

Редакция 1news21:00 - Сегодня
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Выросший без материнской заботы Панч теперь сам опекает малышей в зоопарке - ВИДЕО

Японский макак Панч, прославившийся благодаря своей привязанности к плюшевому орангутану, подрос и теперь сам проявляет заботу о младших сородичах.

В Сети появились трогательные кадры, на которых обезьянка играет с детёнышем и присматривает за ним.

На новых видео Панча уже трудно узнать: из застенчивого малыша он превратился в крупного и уверенного в себе макака. Теперь он активно взаимодействует с другими обитателями зоопарка Итикавы, проводит время с маленькими обезьянками и, судя по опубликованным кадрам, старается оберегать их.

Сам Панч появился на свет летом 2025 года, однако мать отказалась заботиться о нём. Первое время обязанности по уходу за новорождённым взяли на себя сотрудники зоопарка. Чтобы обеспечить детёнышу необходимый для приматов тактильный контакт, смотрители подарили ему мягкую игрушку в виде орангутана.

Плюшевый друг быстро стал для Панча незаменимым спутником. Макак повсюду носил игрушку с собой, обнимал её и искал утешения рядом с ней, особенно после неприятных столкновений с другими обезьянами.

Зимой 2026 года история Панча получила широкую известность в интернете. Со временем он освоился в компании сородичей и стал меньше нуждаться в плюшевом друге. Теперь внимание пользователей привлекают уже его отношения с младшими обитателями зоопарка.

 

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