Выросший без материнской заботы Панч теперь сам опекает малышей в зоопарке - ВИДЕО

Японский макак Панч, прославившийся благодаря своей привязанности к плюшевому орангутану, подрос и теперь сам проявляет заботу о младших сородичах.

В Сети появились трогательные кадры, на которых обезьянка играет с детёнышем и присматривает за ним.

На новых видео Панча уже трудно узнать: из застенчивого малыша он превратился в крупного и уверенного в себе макака. Теперь он активно взаимодействует с другими обитателями зоопарка Итикавы, проводит время с маленькими обезьянками и, судя по опубликованным кадрам, старается оберегать их.

Сам Панч появился на свет летом 2025 года, однако мать отказалась заботиться о нём. Первое время обязанности по уходу за новорождённым взяли на себя сотрудники зоопарка. Чтобы обеспечить детёнышу необходимый для приматов тактильный контакт, смотрители подарили ему мягкую игрушку в виде орангутана.

Плюшевый друг быстро стал для Панча незаменимым спутником. Макак повсюду носил игрушку с собой, обнимал её и искал утешения рядом с ней, особенно после неприятных столкновений с другими обезьянами.

Зимой 2026 года история Панча получила широкую известность в интернете. Со временем он освоился в компании сородичей и стал меньше нуждаться в плюшевом друге. Теперь внимание пользователей привлекают уже его отношения с младшими обитателями зоопарка.

Читайте по теме:

Смелый Панч спас подругу от напавшей на неё обезьяны и вновь покорил сердца публики - ВИДЕО

Панч нашел себе подругу и умилил соцсети - ВИДЕО

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

В Японии арестовали двух американцев за проникновение в вольер к макаке Панчу