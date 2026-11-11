УМК осудило проведение мероприятия в исторической Голубой мечети в Ереване, назвав его вандализмом

Управление мусульман Кавказа (УМК) решительно осуждает проведение мероприятия, несовместимого с мусульманским религиозным обрядом, в исторической Голубой мечети Еревана и выражает категорический протест от имени мусульман Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа.

В заявлении отмечается, что произошедшее свидетельствует о неэтичном и искажающем отношении к религиозно-духовному наследию Азербайджана, является очевидным проявлением вандализма и провокацией.

«Ереванская Голубая мечеть, являющаяся одним из исторических религиозных памятников азербайджанского народа, к сожалению, также не избежала вандализма, которому на протяжении многих десятилетий подвергались наши исторические земли, находившиеся под оккупацией армян. После разрушения и сожжения наших религиозных святынь, осквернения их содержанием животных, запрещённых в исламе, в том числе исторических мечетей в Шуше, сегодня залу Ереванской Голубой мечети присваивают имя армянского поэта, а в дальнейшем намерены установить бюст этого армянина в мусульманском месте отправления религиозных обрядов. Всё это не что иное, как кощунство.

Культурные народы проводят презентации книг не в местах отправления обрядов других религий, а в собственных культурных учреждениях. Устраивать в мечети шоу под видом культурного мероприятия — поступок, который никому не может принести чести.

«Попытки после освобождения оккупированных азербайджанских территорий от армянских войск отыграться на историческом азербайджанском культурно-духовном наследии, сохранившемся на территории нынешней Армении, исказить историю построенной в XVIII веке по распоряжению ереванского хана Гусейнали-хана мечети, являющейся редким образцом азербайджанской архитектуры, представить её иранской и проводить там вымышленные мероприятия обречены на провал», — говорится в заявлении.

В УМК подчеркнули, что решительно осуждают некультурное шоу, проведённое под видом культурного мероприятия, и требуют от правительства Армении не допускать подобных случаев.

«На фоне того, что Армения, капитулировавшая в результате 44-дневной Отечественной войны, демонстрирует приверженность мирным переговорам, подобный инцидент ставит под сомнение мирный процесс. Это служит интересам исключительно реваншистских сил», — говорится в заявлении.