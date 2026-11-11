 УМК осудило проведение мероприятия в исторической Голубой мечети в Ереване, назвав его вандализмом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

УМК осудило проведение мероприятия в исторической Голубой мечети в Ереване, назвав его вандализмом

Редакция 1news19:19 - Сегодня
УМК осудило проведение мероприятия в исторической Голубой мечети в Ереване, назвав его вандализмом

Управление мусульман Кавказа (УМК) решительно осуждает проведение мероприятия, несовместимого с мусульманским религиозным обрядом, в исторической Голубой мечети Еревана и выражает категорический протест от имени мусульман Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа.

В заявлении отмечается, что произошедшее свидетельствует о неэтичном и искажающем отношении к религиозно-духовному наследию Азербайджана, является очевидным проявлением вандализма и провокацией.

«Ереванская Голубая мечеть, являющаяся одним из исторических религиозных памятников азербайджанского народа, к сожалению, также не избежала вандализма, которому на протяжении многих десятилетий подвергались наши исторические земли, находившиеся под оккупацией армян. После разрушения и сожжения наших религиозных святынь, осквернения их содержанием животных, запрещённых в исламе, в том числе исторических мечетей в Шуше, сегодня залу Ереванской Голубой мечети присваивают имя армянского поэта, а в дальнейшем намерены установить бюст этого армянина в мусульманском месте отправления религиозных обрядов. Всё это не что иное, как кощунство.

Культурные народы проводят презентации книг не в местах отправления обрядов других религий, а в собственных культурных учреждениях. Устраивать в мечети шоу под видом культурного мероприятия — поступок, который никому не может принести чести.

«Попытки после освобождения оккупированных азербайджанских территорий от армянских войск отыграться на историческом азербайджанском культурно-духовном наследии, сохранившемся на территории нынешней Армении, исказить историю построенной в XVIII веке по распоряжению ереванского хана Гусейнали-хана мечети, являющейся редким образцом азербайджанской архитектуры, представить её иранской и проводить там вымышленные мероприятия обречены на провал», — говорится в заявлении.

В УМК подчеркнули, что решительно осуждают некультурное шоу, проведённое под видом культурного мероприятия, и требуют от правительства Армении не допускать подобных случаев.

«На фоне того, что Армения, капитулировавшая в результате 44-дневной Отечественной войны, демонстрирует приверженность мирным переговорам, подобный инцидент ставит под сомнение мирный процесс. Это служит интересам исключительно реваншистских сил», — говорится в заявлении.

Поделиться:
506

Актуально

Хроника

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

Мнение

Азербайджан открывает Европе новые маршруты чистой энергии

Общество

Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств ...

Мнение

Покаяние как путь к миру: почему Армении необходимо принести извинения ...

Общество

Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств — Глобальном альянсе «Нулевые отходы»

В Германии скончался заслуженный артист Азербайджана, композитор и органист Ариф Мирзоев

Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО

«Купил квартиру, а ее продали другому»: участник войны Азиз Гулузаде заявил о двойной продаже жилья - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Турецкие болельщики напали на ринге в Стамбуле на боксера с азербайджанскими корнями

В сети опубликовали видео нападения на сотрудника магазина «Omid» - ВИДЕО

Арестован супруг ханенде Гюллю Мурадовой

Трёх женщин наказали после конфликта на концерте Меладзе в Казахстане - ВИДЕО

Последние новости

Трамп надеется, что США больше не придется бить по Ирану

Сегодня, 23:21

Азербайджанская шахматистка досрочно стала чемпионкой Европы

Сегодня, 23:01

Посол Азербайджана в Нидерландах вручил верительные грамоты королю Виллему-Александру

Сегодня, 22:41

Президент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP

Сегодня, 22:22

Арестован брат экс-премьера Венгрии Виктора Орбана

Сегодня, 22:03

Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств — Глобальном альянсе «Нулевые отходы»

Сегодня, 21:44

Скоропостижно умер посол России в США Александр Дарчиев

Сегодня, 21:36

В Германии скончался заслуженный артист Азербайджана, композитор и органист Ариф Мирзоев

Сегодня, 21:19

Выросший без материнской заботы Панч теперь сам опекает малышей в зоопарке - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Владимир Мединский исключил любую возможность обменов территорий с Украиной

Сегодня, 20:40

Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО

Сегодня, 20:20

Покаяние как путь к миру: почему Армении необходимо принести извинения Азербайджану

Сегодня, 20:00

«Купил квартиру, а ее продали другому»: участник войны Азиз Гулузаде заявил о двойной продаже жилья - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Пашинян встретился в Анталье с Эрдоганом

Сегодня, 19:30

УМК осудило проведение мероприятия в исторической Голубой мечети в Ереване, назвав его вандализмом

Сегодня, 19:19

Находящегося в реанимации Национального героя подключили к аппарату ИВЛ

Сегодня, 19:00

Армения лишена права голоса в ОДКБ

Сегодня, 18:45

Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку

Сегодня, 18:30

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Пакистане при нападении на полицию погибли 11 сотрудников, ещё 12 получили ранения

Сегодня, 18:00
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. ПодСегодня, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57