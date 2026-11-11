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Азербайджан открывает Европе новые маршруты чистой энергии

Редакция 1news14:57 - Сегодня
Азербайджан открывает Европе новые маршруты чистой энергии

Азербайджан в последние годы ускоренными темпами реализует свою зелёную повестку.

Строительство солнечных и ветровых электростанций идёт параллельно с развитием нефтегазового сектора и внедрением технологий, позволяющих сократить расход топлива и выбросы. В настоящее время Баку совместно со своеими партнерами рассматривает наиболее оптимальные доставки вырабатываемой в стране зеленой энергии на внешние рынки. Ярким примером такой работы стало подписание 10 ноября в Анталье соглашения о стратегическом партнёрстве в области чистой энергии между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

При этом соглашение, заключённое на климатической конференции COP31, развивает договорённости, достигнутые в Баку в апреле 2025 года. Теперь партнёрам предстоит определить, какие электросети необходимо расширить, где построить новые линии и на каких условиях организовать поставки. Подчёркивая значение инициативы, турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар назвал её «электрическим TANAP», проведя параллель с газопроводом, по которому азербайджанский газ поступает через Турцию на европейский рынок.

Хотя надо отметить, что поставки электроэнергии по данному направлению уже ведутся, и не первый год. Ещё в мае 2019 года Азербайджан объявил об экспорте через Грузию и Турцию в европейские страны, включая Болгарию. После перерыва во время пандемии своповые поставки в Болгарию и Грецию были возобновлены через турецкую дочернюю компанию «Азерэнержи» Global Power. Теперь речь идёт о том, чтобы расширить возможности уже опробованного маршрута и приспособить его к росту производства чистой энергии.

Однако для этого недостаточно построить новые электростанции. Электроэнергию нужно доставить покупателю, а пропускная способность сетей ограничена. Между Грузией и Турцией уже действует соединение мощностью 700 МВт. На первом этапе партнёры рассчитывают использовать существующую инфраструктуру.

Между тем Азербайджан развивает и другой маршрут поставок в Европу — через Чёрное море. Совместно с Грузией, Румынией и Венгрией он прорабатывает проект подводного кабеля, который должен связать грузинскую и румынскую энергосистемы и обеспечить прямой выход с Южного Кавказа на рынок ЕС. Предусмотрена линия протяжённостью около 1155 километров и мощностью 1300 МВт. Хотя проект пока проходит подготовительные этапы, уже можно говорить о формировании двух параллельных направлений — наземного через Турцию в Болгарию и морского из Грузии в Румынию. Для Баку это открывает возможность выбирать рынки и условия поставок. Для стран, через которые пройдут будущие потоки, — шанс привлечь инвестиции в собственные сети и укрепить роль в европейской энергетике.

Именно здесь появляется элемент конкуренции. Болгария заинтересована в том, чтобы каспийская электроэнергия поступала непосредственно в её энергосистему. В то время как в Румынии, вероятнее всего хотели бы чтобы единственный мегаэлектрокабель соединяющий Каспийский регион с Европой проходил через ее территорию. 

За этим стоит конкретный практический расчёт, ведь в стране, принимающей кабель, потребуется строить или расширять подстанции и линии электропередачи. Она получает более заметное место в организации поставок и дополнительные возможности торговли с соседями. Поэтому вопрос о точке подключения касается не только географии, но и распределения будущих инвестиций и экономических выгод.

При этом Болгария и Румыния продолжают искать взаимоприемлемое решение. Весной 2026 года они обсуждали условия болгарского присоединения к подводному проекту, причём румынская сторона выразила готовность содействовать. Следовательно, речь идёт скорее о согласовании интересов внутри будущей энергетической системы, чем об открытом противостоянии двух стран.

Турция также стремится участвовать в развитии черноморских связей. Ещё в сентябре Байрактар говорил о возможном присоединении Анкары к подводному направлению, ведущему к Румынии и Венгрии. В Анталье он вновь упомянул переговоры о линии через Чёрное море, включающие Румынию.

Для Азербайджана заинтересованность нескольких партнёров расширяет возможности. Баку может сопоставлять маршруты, стоимость передачи и условия доступа к покупателям.

Новая энергетическая инфраструктура строится на десятилетия. Поэтому Азербайджан уже сегодня договаривается о том, как доставлять будущую выработку покупателям. Если нефтегазовые проекты закрепили за страной роль важного поставщика энергоресурсов, то развитие солнечной и ветровой генерации открывает следующий этап. Теперь задача Баку — превратить потенциал чистой энергии в устойчивые поставки, а своё положение между Каспием и Европой — в дополнительное экономическое преимущество.

Ильгар Велизаде

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