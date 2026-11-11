Находящегося в реанимации Национального героя подключили к аппарату ИВЛ

Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев, у которого ранее возникли проблемы со здоровьем, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщает Qaynarinfo, положительной динамики в его состоянии пока не наблюдается.

Алиев продолжает лечение в отделении реанимации Национального онкологического центра. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

В последние дни состояние пациента постепенно ухудшается. Уровень насыщения крови кислородом снизился до 80%. Несмотря на проведённые анализы, точный диагноз пока не установлен.

Напомним, 18 октября Эхтирам Алиев был госпитализирован в отделение реанимации клиники «Yeni Klinika». Там ему диагностировали хроническую сердечную недостаточность, отёк лёгких и анемию. Позже лечение продолжилось в терапевтическом отделении этой же больницы.

Однако из-за дальнейшего ухудшения состояния, значительной потери веса и постоянных кровотечений в начале ноября его перевели в Национальный онкологический центр для продолжения лечения.

Эхтирам Алиев родился в 1972 году в Уджарском районе. Окончил Бакинский машиностроительный техникум и университет «Тафаккюр».

С июня 1992-го по август 1996 года проходил военную службу, участвовал в боевых действиях на Агдамском и Нахчыванском направлениях фронта. В 1995 году за проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга ему было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

В 1996 году Алиев был уволен из армии. В 1997–1998 годах работал в Сабунчинском районном управлении полиции Баку, позднее занимал должность заместителя начальника Бакинского международного и междугородного автовокзала.

Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.