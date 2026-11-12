В Италии продолжилась рассылка писем с угрозами взрыва в школах

В Италии продолжилась рассылка писем в школы с угрозами взрыва в разных регионах, включая Рим.

Как пишет газета Il Messaggero, часть учебных заведений снова эвакуируют.

Как пишет газета La Repubblica, на этот раз схожие письма с угрозами, разосланными накануне, поступили с домена, зарегистрированного на Филиппинах. Указывается также, что одинаковые письма получили тысячи получателей.

Письмо с угрозами взрыва поступило и в правительственный дворец Киджи. В нем также содержится требование отставки премьер-министра Джорджи Мелони. Как сообщили источники в канцелярии премьера, электронное письмо — фейк, угрозы безосновательные, в здании в центре Рима даже не начали проводить проверки, пишет La Repubblica.

Накануне письма с фальшивыми угрозами поступили более чем в 6 тыс. школ. Согласно принятому протоколу, предписана эвакуация.