Редких животных возвращают в естественную среду обитания в Азербайджане - ФОТО

В Азербайджане продолжается работа по восстановлению популяций диких животных и возвращению их в исторические места обитания.

Как сообщает 1news.az, в рамках соответствующих мероприятий на особо охраняемых природных территориях страны проведена реинтродукция джейранов и безоаровых козлов.

Как сообщил начальник Службы охраны биологического разнообразия Халиг Мирзоев, в рамках проекта «Охрана, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики» десять джейранов были перевезены из Ширванского национального парка в Нахчыванскую Автономную Республику. Животных передали соответствующим структурам для последующего выпуска на территории Аразбойского государственного природного заказника.

Кроме того, четыре особи безоарового козла из Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева доставили в Илисуйский национальный парк, где их выпустили в естественную среду обитания.

Реализуемые мероприятия направлены на восстановление численности редких видов животных, сохранение биологического разнообразия и возвращение представителей дикой фауны в места их исторического обитания.

Перевозка животных была организована при содействии авиакомпании Silk Way Airlines.