Каждый год 12 ноября в Азербайджане отмечается день, значение которого выходит далеко за рамки привычного календарного праздника.

День Конституции — это точка отсчета современной правовой истории страны, символ осознанного выбора в пользу государственности, законности и порядка. Основной закон Азербайджана, автором которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, стал не просто юридическим документом, регламентирующим жизнь общества, а настоящим политическим и философским манифестом независимого государства, сумевшего выстоять в самый драматичный период своей новейшей истории.

На грани распада: исторический контекст начала 1990-х

Чтобы в полной мере оценить масштаб события, произошедшего 12 ноября 1995 года, необходимо вернуться в начало 1990-х годов. Восстановив государственную независимость в октябре 1991 года, Азербайджан оказался в эпицентре тяжелейших испытаний. Военная агрессия со стороны Армении, оккупация 20 процентов территорий, более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев накладывались на глубочайший внутренний кризис. Экономика находилась в состоянии паралича, вооруженные группировки диктовали свою волю, а в отдельных регионах поднимал голову сепаратизм.

В стране царил правовой вакуум. Действовавшая на тот момент Конституция Азербайджанской ССР 1978 года безнадежно устарела и была не способна отвечать реалиям суверенного государства. В обществе отсутствовали четкие правила, институты власти не функционировали, а понятие верховенства закона казалось недостижимой абстракцией. Страна стояла перед реальной угрозой утраты только что обретенной независимости.

Возвращение Гейдара Алиева к политическому руководству в июне 1993 года по настойчивому требованию народа стало переломным моментом. Остановив гражданское противостояние, добившись режима прекращения огня, подписав «Контракт века», который открыл стране путь к экономической стабилизации, великий лидер приступил к решению главной стратегической задачи — созданию прочного правового каркаса государства. Без новой, по-настоящему демократической Конституции любые политические и экономические реформы оставались бы уязвимыми.

Творческая лаборатория Основного закона

В мае 1995 года решением Милли Меджлиса была сформирована конституционная комиссия, председателем которой стал лично Гейдар Алиев. В состав комиссии вошли ведущие юристы, ученые, государственные деятели и представители общественности. Однако, как впоследствии вспоминали участники тех событий, Гейдар Алиев не просто номинально возглавлял этот орган — он был главным идеологом, редактором и душой всего процесса.

Работа над проектом шла в беспрецедентно напряженном ритме. Заседания комиссии продолжались часами, нередко затягиваясь далеко за полночь. Очевидцы отмечали поразительную работоспособность и глубину юридической интуиции Гейдара Алиева. Он мыслил как государственный стратег высшего класса, безошибочно улавливая тончайшие нюансы правовых формулировок и их возможные политические последствия на десятилетия вперед.

В процессе подготовки текста были изучены конституции десятков ведущих демократических государств мира — США, Франции, Германии, Швейцарии, Турции и других стран. Однако Гейдар Алиев категорически выступал против механического копирования чужих моделей. Он настаивал на том, чтобы документ органично сочетал универсальные общечеловеческие ценности и передовые европейские правовые стандарты с историческими традициями, менталитетом и национальными интересами азербайджанского народа.

Свидетельства эпохи: дискуссии, споры и народный диалог

Одной из самых ярких страниц создания Конституции 1995 года стало ее всенародное обсуждение. В октябре 1995 года проект Основного закона был опубликован в прессе. В редакцию газет и в адрес Конституционной комиссии хлынул поток писем, предложений и замечаний от граждан самых разных профессий и возрастов — от академиков до рабочих и сельских тружеников. В телевизионном эфире и на страницах печати развернулись открытые дебаты.

Наиболее острые дискуссии разворачивались вокруг вопросов формы правления, статуса государственного языка, светского характера государства и баланса полномочий между ветвями власти. В условиях, когда страна только выходила из хаоса, некоторые политические силы пытались навязать модели, способные вновь ослабить исполнительную вертикаль и вернуть государство к парламентской неразберихе начала 1990-х.

Особо отмечается решающая роль Гейдара Алиева в разрешении этих споров. Он не навязывал свою позицию, а убеждал оппонентов железной логикой и знанием реалий. Свидетели заседаний рассказывали, как великий лидер лично редактировал каждую главу, добиваясь кристальной ясности языка — чтобы Конституция была понятна не только профессиональным судьям и адвокатам, но и каждому рядовому гражданину. В результате всенародного обсуждения в первоначальный проект были внесены сотни поправок и уточнений, что сделало документ подлинным продуктом общественного консенсуса.

12 ноября 1995 года состоялся всенародный референдум. В голосовании приняли участие более 86 процентов избирателей, и подавляющее большинство — свыше 91 процента — поддержали принятие новой Конституции. 27 ноября 1995 года Основной закон вступил в силу, открыв новую эпоху в истории Азербайджана.

Ключевые принципы и философия Основного закона

Конституция 1995 года заложила фундаментальные принципы, которые определили облик современного Азербайджана:

Человек как высшая ценность. Треть статей Конституции посвящена правам и свободам человека и гражданина. Основной закон прямо провозгласил, что обеспечение прав и свобод человека является высшей целью государства. Были закреплены свобода слова, совести, собраний, право на неприкосновенность личности и жилища, презумпция невиновности и право на судебную защиту.

Суверенитет и светский характер государства. В документе четко зафиксировано, что единственным источником государственной власти в Азербайджане является народ. Азербайджанское государство было определено как демократическая, правовая, светская республика, где религия отделена от государства, а все граждане равны перед законом независимо от национальности, вероисповедания и происхождения. Это положение стало надежным гарантом межнационального и межконфессионального мира в стране.

Принцип разделения властей. В Азербайджане на конституционном уровне был закреплен классический принцип сдержек и противовесов: государственная власть строится на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви, которые взаимодействуют и при этом остаются независимыми в рамках своих полномочий. Сильная президентская власть, предусмотренная Конституцией, стала тем самым стабилизирующим фактором, который позволил провести глубокие реформы и защитить суверенитет.

Правовая основа рыночной экономики. Конституция покончила с рудиментами советской плановой системы, провозгласив неприкосновенность и равную защиту всех форм собственности — государственной, частной и муниципальной, а также гарантировав свободу предпринимательства и честной конкуренции.

Испытание временем и триумф государственности

Жизнеспособность любой конституции проверяется временем и способностью адаптироваться к новым вызовам без утраты своих базовых принципов. По мере динамичного развития страны, ее интеграции в мировое сообщество и роста экономики в Основной закон посредством всенародных референдумов 2002, 2009 и 2016 годов вносились прогрессивные дополнения, направленные на дальнейшее совершенствование системы государственного управления и расширение механизмов защиты прав граждан.

Но главная проверка историей состоялась в 2020 и 2023 годах. Спустя четверть века после принятия Конституции Азербайджан, опираясь на заложенный в ней правовой, политический и экономический фундамент, под руководством президента Ильхама Алиева восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Сегодня действие Основного закона Азербайджанской Республики распространяется на всю территорию страны.

12 ноября — это день, когда мы отдаем дань уважения политической мудрости и государственному гению Гейдара Алиева. Созданная им Конституция прошла путь от смелого замысла в годы тяжелейших испытаний до надежного щита сильного, независимого и победоносного Азербайджана, уверенно смотрящего в будущее.