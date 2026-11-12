Маск заявил, что для него «было бы честью» нанять гендиректора Nvidia

Илон Маск заявил, что счел бы за честь нанять на работу генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

«Это было бы честью», — написал он в X в ответ на просьбу одного из пользователей нанять Хуанга.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что совет директоров компании Nvidia может в ближайшее время согласовать отставку Хуанга с поста генерального директора.

8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. Сам глава компании в электронном письме признался в романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу КНР и подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия. МИД Китая заявил, что считает клеветой утверждения о работе на китайскую разведку женщины, связанной с Хуангом.

По сведениям газеты The New York Times, у Хуанга также был роман с вице-президентом Nvidia, отвечающей за продукты компании в сфере здравоохранения, Кимберли Пауэлл.