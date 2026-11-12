Эрдоган призвал Пезешкиана срочно начать переговоры с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом призвал Тегеран незамедлительно вернуться за стол переговоров с Вашингтоном для завершения конфликта.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, встреча состоялась в Анталье на полях климатического саммита COP31.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональную и международную повестку.

«Важно, не теряя времени, создать переговорный механизм. Турция продолжит поддерживать мирные усилия совместно с братскими странами нашего региона», – заявил Эрдоган.

Он выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта между Ираном и США и установление прочного мира.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, и есть риск возобновления боевых действий.