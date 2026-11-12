Вице-премьер Теймур Мусаев проинформирован о цели участия Фонда Возрождения Карабаха в COP31 - ФОТО

В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) представитель президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, член Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (QDF) Мухтар Бабаев и руководитель департамента фандрайзинга и коммуникаций фонда Парвин Багирова проинформировали вице-премьера Теймура Мусаева об участии фонда в COP31.

Рассказывая об инициативах фонда на COP31, Багирова отметила, что 11 ноября в павильоне Азербайджана состоялся специальный показ документального фильма «Смертельное наследие» («Ölümcül miras»), снятого по заказу фонда. Цель показа — привлечь внимание международного сообщества к гуманитарным и экологическим последствиям минной угрозы, особенно на освобожденных территориях, и повысить осведомленность об этой проблеме.

В ходе мероприятия местным и зарубежным гостям также рассказали о влиянии мин на жизнь людей, окружающую среду и устойчивое развитие, а также о вызовах, которые они создают во всем мире.