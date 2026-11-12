Azercell развил навыки работы с искусственным интеллектом у 100 учителей в Гяндже и Ханкенди

Инициатива «Современная школа с искусственным интеллектом» направлена на развитие цифровых навыков учителей, интеграцию искусственного интеллекта в процесс преподавания и поддержку необходимого использования технологий в образовании.

В рамках проекта «Современная школа с искусственным интеллектом» (SIMM) в Гяндже и Ханкенди прошли практические тренинги для учителей. В них приняли участие 100 педагогов из 18 школ.

Проект вызвал большой интерес у учителей. В результате число педагогов, прошедших обучение, вдвое превысило первоначальную цель.

Сессии проводились на азербайджанском, английском и русском языках и были посвящены применению искусственного интеллекта в учебном процессе. Учителя познакомились с инструментами искусственного интеллекта, которые можно использовать при подготовке планов уроков и учебных материалов, и опробовали их возможности на реальных задачах. Кроме того, участники научились создавать персональных помощников на основе искусственного интеллекта с помощью платформы Gemini Gems.

В программе тренингов обсуждались вопросы оценки точности контента, создаваемого искусственным интеллектом, а также возможности и ограничения соответствующих инструментов. Такой подход развивает у педагогов умение использовать искусственный интеллект не только как технологическое средство, но и как ресурс для критического мышления и профессиональной оценки.

Проект SIMM продолжается и переходит к следующим этапам. Основанный на модели обмена знаниями и опытом «от учителя к учителю», этот подход нацелен на расширение охвата проекта, укрепление сотрудничества между педагогами и формирование в школах среды постоянного взаимного обучения и практической поддержки.