Кошта: следующая неделя станет проверкой готовности РФ прекратить войну с Украиной

Евросоюзу необходимо четко обозначить принципы для достижения справедливого и прочного мира в Украине и обеспечения безопасности Европы.

Как передает Report из Дублина, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пленарной сессии открытия девятого саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Кошта подчеркнул, что безопасность европейского континента неотделима от безопасности Украины и достижения справедливого и прочного мира.

По его словам, Украина, как и любое суверенное государство, должна самостоятельно выбирать своих партнеров, союзников и свое будущее.

"Эпоха сфер влияния в Европе давно прошла", — заявил он.

Председатель Европейского совета отметил, что обсуждение европейской безопасности невозможно без участия самой Европы. При этом общая позиция должна формироваться совместными усилиями европейских государств, Европейского союза и НАТО.

Приоритетами Европы он назвал прекращение огня, достижение конкретного прогресса в Черном море и создание условий для мирного соглашения. По его словам, главным нерешенным вопросом остается готовность России к миру.

"Следующая неделя станет решающей проверкой готовности России прекратить эту войну", — подчеркнул он.

Председатель Европейского совета также приветствовал инициативу Франции принять декларацию о ключевых принципах будущей европейской безопасности.