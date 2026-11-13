В Кении рухнула многоэтажка: есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения строящегося восьмиэтажного здания в Найроби.

Об этом сообщает новостной портал Citizen Digital.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. По данным издания, под завалами могут оставаться люди.

По предварительной информации, причиной обрушения части конструкции стало смещение верхней плиты перекрытия. В момент происшествия на объекте находились строители.