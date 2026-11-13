От еды до повседневных покупок: что заказывают с доставкой? - ФОТО

В ресторанах среди лидеров — бургеры и шаурма, в магазинах — яйца, вода и бананы.

Данные Bolt Food показывают, какие продукты чаще всего заказывают в Азербайджане и в какие дни недели поступает больше всего заказов.

Дома закончилась вода, на завтрак нужны яйца, а на обед хочется заказать бургер. Приложения доставки помогают в самых разных повседневных ситуациях. Но что пользователи в Азербайджане чаще всего добавляют в свои корзины?

Согласно данным Bolt Food за июль–октябрь 2026 года, среди популярных позиций — как любимые блюда, так и продукты повседневного спроса.

Бургеры и шаурма, а к ним — айран

Бургеры и комбо-наборы с бургерами входят в число самых популярных ресторанных заказов. Шаурму и донер пользователи также выбирают часто. Если объединить заказы лахмаджуна, представленного под разными названиями, это блюдо тоже оказывается среди лидеров. Заказы нередко дополняют картофелем фри и соусами. Самый популярный напиток при заказе из ресторанов — айран.

Пятёрка лидеров в продуктовой корзине

Помимо готовой еды, пользователи заказывают с доставкой продукты для повседневных покупок. Первые пять мест среди самых заказываемых товаров из магазинов занимают, в порядке популярности, яйца, негазированная вода, бананы, прохладительные напитки и минеральная вода.

Таким образом, в корзинах наряду с бургерами и шаурмой встречаются привычные продукты для домашнего стола.

Что чаще заказывают из аптек ?

Заказы на платформе не ограничиваются едой и покупками из магазинов. Хотя объём аптечных заказов меньше, в этой категории также есть свои популярные товары.

В аптеках, включённых в анализ, лидируют средства контрацепции. Далее следуют безрецептурные препараты, в том числе слабительные средства и парацетамол. В заказах также встречаются тесты на беременность, пластыри и шприцы.

Больше всего заказов — в пятницу

Данные показывают не только содержимое корзин, но и то, как меняется количество заказов в течение недели. Ближе к выходным активность растёт: максимальный объём приходится на пятницу, а суббота и воскресенье следуют за ней с близкими показателями.

Понедельник — самый спокойный день недели. При этом разница между самым активным и самым спокойным днём невелика. В помесячном сравнении август стал месяцем с наибольшим объёмом заказов как в 2025-м, так и в 2026 году.

Методология: анализ основан на данных платформы Bolt Food в Азербайджане. Показатели по товарам охватывают июль–сентябрь 2026 года, недельные тенденции — последние 14 полных недель, а месячные — период начиная с 2024 года. Из-за различий в названиях некоторые блюда представлены отдельными позициями. Аптеки определялись по названиям брендов, поэтому результаты могут охватывать не все аптеки.