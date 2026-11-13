КСИР заявил о способности Ирана наносить ракетные удары на расстоянии до 1,5 тыс. км

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мостафа Изади заявил, что Иран способен поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км ракетами с боевыми частями массой две тонны.

Об этом сообщает Iran International.

По его словам, такой потенциал служит инструментом сдерживания и позволяет противодействовать планам противников Ирана.

Изади также назвал США «бумажным тигром», заявив, что представления о способности американских военных баз обеспечивать безопасность в регионе развеяны.

Он подчеркнул, что Иран находится в полной боевой готовности, в том числе в ракетных войсках, силах ПВО, беспилотной авиации и военно-морских силах. Кроме того, по его словам, подразделения «Басидж» развернуты по всей территории страны.

Источник: Iran International