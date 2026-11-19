«На протяжении многих лет Каспийское море сталкивается с серьёзными экологическими угрозами. Они обусловлены как антропогенным воздействием, то есть деятельностью человека, так и естественными природными процессами».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал Заведующий отделом Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Ильгар Габибов, на брифинге по вопросам, отражённым в Указе Президента Азербайджанской Республики о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря.

По его словам, особенности Каспийского моря как замкнутого водоёма сами по себе определяют необходимость особого подхода к решению существующих проблем: «Немаловажную роль играет и политика, проводимая отдельными прикаспийскими государствами. Экологические проблемы самого бассейна, а также процессы, происходящие на прилегающих территориях, обусловили необходимость комплексного регулирования этих вопросов».

Ильгар Габибов отметил, что в последние годы мы все, как обычные граждане, так и представители государственных органов, наблюдаем определённые проблемы, возникающие в Каспийском море вследствие климатических изменений.

В частности, происходит снижение уровня моря, отступает береговая линия, что, в свою очередь, ставит перед нами новые задачи: «Одновременно на прибрежных территориях сохраняются проблемы, связанные с антропогенным воздействием и осуществлением незаконной деятельности.

Разумеется, государственные органы принимают меры по предотвращению подобных нарушений. Однако в некоторых случаях процессы приобретают настолько сложный характер, что противодействовать им в рамках действующего законодательства становится крайне затруднительно.

Именно поэтому сегодня мы переходим к качественно новому этапу как с институциональной, так и с правовой точки зрения».

По словам И.Габибова, одной из предпосылок принятия нынешнего указа стала необходимость усиления контроля за использованием прибрежных территорий. Речь идёт как об общественном контроле и повышении уровня информированности населения, так и об усилении мер государственного воздействия и ответственности за нарушения: «Все эти вопросы нашли отражение в соответствующем указе.

Вместе с тем нельзя забывать, что прибрежные территории, включая водные объекты и прилегающие участки суши, представляют собой также важный экономический ресурс. Их рациональное использование должно обеспечивать достижение результатов, имеющих государственное значение.

В этой связи необходимо в определённой степени ограничить разрозненную и несогласованную деятельность на данных территориях, обеспечив системный подход к их развитию».

Ильгар Габибов также коснулся вопроса эффективного использования экономических ресурсов, увеличения государственных доходов, развития предпринимательства и обеспечения прав граждан: «В частности, речь идёт о создании необходимых условий для отдыха населения, развития рекреационных зон и обеспечения свободного и законного использования соответствующих территорий в интересах общества. В общей сложности исследования охватили территорию площадью 20 406 гектаров. Следует отметить, что приведённые цифры могут носить предварительный характер».