Хикмет Гаджиев: Баку ждет раскрытия Арменией мест расположения свыше 200 массовых захоронений - ФОТО
Наряду с минной угрозой, проблема пропавших без вести является одним из самых тяжелых гуманитарных последствий Карабахской войны, написал на своей странице в социальной сети Х помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«На сегодняшний день пропавшими без вести числятся 4 010 граждан Азербайджана. После освобождения наших территорий было обнаружено 32 массовых захоронения, и работа по извлечению и идентификации останков продолжается», – отметил Гаджиев.
«Однако мы все еще ждем, когда Армения раскроет места расположения более чем 200 массовых захоронений. Мы также ожидаем передачи карт минных полей, заложенных в 2020–2023 годах вдоль бывшей линии соприкосновения протяженностью более 440 км и шириной в 2 км. Эти мины продолжают уносить жизни и калечить мирных жителей, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев», – подчеркнул помощник главы государства.
Отметив, что это сугубо гуманитарный вопрос, Гаджиев добавил, что «передача данной информации стала бы важным шагом по укреплению доверия, элементом правосудия переходного периода и реальным вкладом в установление прочного мира в нашем регионе».
«Семьи имеют полное право знать о судьбе своих родных», – резюмировал чиновник.
Grateful to renowned photographer Reza Deghati for presenting me his book on Azerbaijan's missing persons. Through his lens, the pain of thousands of families who have waited for decades becomes visible to the world. Along with landmines, missing persons are among the gravest humanitarian consequences of the war. Today 4,010 Azerbaijani citizens are registered as missing. Since the liberation of our territories, 32 mass graves have been discovered, and the work to recover and identify remains continues. Yet we are still waiting for Armenia to disclose the locations of more than 200 mass graves. We also await the maps of mines laid in 2020–2023 along the former line of contact, more than 440 km long and 2 km deep. These mines continue to kill and injure civilians and block the return of former IDPs. This is a purely humanitarian issue. Sharing this information would be an important confidence-building step, element of transition justice and a real contribution to lasting peace in our region. Families deserve to know the fate of their loved ones. #missingpersons #landmines #massgraves — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 19, 2026