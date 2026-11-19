Малейка Аббасзаде освобождена от должности председателя правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) и назначена ректором Бакинского государственного университета (БГУ).

Соответствующие распоряжения подписал Президент Ильхам Алиев.

Представляем вниманию читателей краткую биографическую справку о Малейке Аббасзаде.

Аббасзаде родилась в 1953 году в Баку. В 1970 году поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который успешно окончила в 1975 году.

Свою трудовую деятельность начала в Институте кибернетики Академии наук Азербайджана в должности старшего лаборанта. В 1975-1977 годах работала исследователем-стажёром в Вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, а в 1977-1987 годах - научным сотрудником Института кибернетики в Баку. В 1988 году защитила диссертацию в Киеве и получила учёную степень кандидата технических наук.

Карьера в сфере управления образованием у Аббасзаде началась в переломный для страны период. В августе 1994 года соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики она была назначена первым заместителем председателя Государственной комиссии по приёму студентов (ГКПС). В январе-июне 1995 года, а затем с июня 1996 года по октябрь 2000 года временно исполняла обязанности председателя комиссии. В октябре 2000 года была утверждена в должности председателя ГКПС. Таким образом, её руководство системой государственных экзаменов в Азербайджане охватывает более трёх десятилетий - период, за который была проведена масштабная цифровая трансформация экзаменационных процессов.

Вплоть до назначения ректором Бакинского государственного университета Малейка Аббасзаде занимала должности председателя Совета директоров и правления ГЭЦ.

Заслуги Аббасзаде неоднократно отмечались на государственном уровне. В 2013 году она была удостоена ордена "Шохрат" за эффективное внедрение современных технологий в оценку образования, а в 2023-м награждена орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования.

Источник: Oxu.Az