Правительство Армении утвердило проект подписания нового кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), направленного на модернизацию пограничных пунктов пропуска страны.

Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров в четверг, передает news.am.

Финансовый пакет включает кредит в размере 19,6 млн евро, а также грант на техническую помощь в размере 543 тыс. евро.

Выделенные средства пойдут на обновление существующей пограничной инфраструктуры, закупку и установку современного оборудования для контроля на пунктах пропуска. Кроме того, программа предусматривает создание новой специализированной лаборатории, призванной укрепить потенциал профильных ведомств в сфере управления границами и таможенного администрирования.