«Прежде всего необходимо было обеспечить формирование единой государственной политики в сфере управления прибрежными территориями, усовершенствовать деятельность отдельных государственных органов, устранить существующие недостатки и предотвратить действия, наносящие ущерб этим территориям».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал Заведующий отделом Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Ильгар Габибов, на брифинге по вопросам, отражённым в Указе Президента Азербайджанской Республики о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря.

Как отметил Ильгар Габибов, одной из выявленных проблем стало использование земельных участков гражданами и юридическими лицами с нарушением установленных требований. Кроме того, были обнаружены самовольные постройки: «В общей сложности мониторинг проводился вдоль береговой линии протяжённостью около 753 километров. При этом следует учитывать, что в различных статистических источниках могут приводиться несколько отличающиеся показатели.

Исследования охватили прибрежные территории Баку и других районов Азербайджана. В ходе мониторинга были определены границы соответствующих территорий, установлено, какие административные районы входят в зону исследования, а также изучено их текущее состояние. Подобные случаи встречаются не только на побережье Каспийского моря, но и в других регионах страны. Это проблема, с которой мы регулярно сталкиваемся.

В частности, речь идёт о нарушениях земельного, градостроительного и экологического законодательства. В ходе мониторинга было выявлено более 3 200 построек, не имеющих надлежащих правовых оснований. Некоторые из них не соответствуют требованиям земельного законодательства, другие возведены с нарушением строительных норм. Однако в целом их правовой статус не отвечает в полной мере установленным требованиям.

По результатам мониторинга установлено, что такие объекты занимают территорию площадью около 60 гектаров».