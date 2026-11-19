«В ходе мониторинга, в частности, были выявлены факты сброса неочищенных сточных вод в водотоки и непосредственно в море».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал Заведующий отделом Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Ильгар Габибов, на брифинге по вопросам, отражённым в Указе Президента Азербайджанской Республики о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря.

И.Габибов, среди выявленных проблем также отметил неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений: «На побережье действуют различные объекты, в том числе государственные организации и предприятия общественного питания. В ряде случаев их очистные сооружения функционируют ненадлежащим образом, в результате чего сточные воды сбрасываются непосредственно в Каспийское море».

По словам Ильгара Габибова, выявлены случаи неорганизованного сброса сточных вод в коллекторные системы.

Это чрезвычайно важные вопросы с экологической точки зрения.

Мы, со своей стороны, приложим все усилия для того, чтобы организовать эту работу максимально эффективно, в тесном взаимодействии с другими государственными органами и в полном соответствии с поставленными задачами:

«Следующая проблема связана с незаконным размещением бытовых, строительных и опасных отходов.

Это также хорошо известная всем нам ситуация. Значительная часть отходов, образующихся в городе, в конечном итоге оказывается на территориях, прилегающих к Каспийскому морю, либо непосредственно в его акватории».

Заведующий отделом Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики также сказал, что отдельного внимания заслуживают вопросы нерегулярного вывоза и ненадлежащего обезвреживания отходов: «Ещё одной серьёзной проблемой является эрозия и деградация земель.

Земельные участки подвергаются загрязнению прежде всего в результате их нерационального использования.

При отсутствии надлежащего ухода территории могут заболачиваться, загрязняться нефтепродуктами и другими отходами, постепенно становясь непригодными для дальнейшего использования».

По его словам, на побережье Каспийского моря имеются и территории, которые в силу своих природных особенностей изначально малопригодны для хозяйственной деятельности. Это могут быть скалистые участки, заболоченные земли и территории, подверженные естественным эрозионным процессам: «Однако одной из наших перспективных задач является поиск возможностей для восстановления и рационального использования таких земель, а также их превращения в эффективный экономический ресурс».