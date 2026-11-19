Правительство Армении вновь берет кредит — на этот раз в размере 250 млн евро.

Кабмин Армении на заседании в четверг одобрил проект указа президента об утверждении кредитного соглашения с Французским агентством развития (ФАР) на сумму 250 млн евро для бюджетной поддержки. Документ будет направлен на подпись главе государства, передают армянские СМИ.

Соглашение, подписанное 1 октября 2026 года, предусматривает выделение средств единым траншем сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный период. Погашать основной долг Ереван будет 30 равными полугодовыми платежами.

Договор также включает стандартные сопутствующие сборы: единовременную комиссию за оценку в размере 1,25 млн евро, ежегодную комиссию в 0,5% на невыбранный остаток и штраф в 2,5% в случае аннулирования средств. За просрочку платежей к действующей ставке будет добавляться 3,5 процентного пункта.

Сегодня правительство Армении также утвердило проект подписания нового кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), направленного на модернизацию пограничных пунктов пропуска страны. Финансовый пакет включает кредит в размере 19,6 млн евро, а также грант на техническую помощь в размере 543 тыс. евро.