«После завершения процесса зонирования прибрежных территорий Каспийского моря границы участков, вошедших в новую систему управления побережьем, будут отражены на цифровой карте, и каждый гражданин сможет ознакомиться с этими данными».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Гусейн Алиев, на брифинге по вопросам, отражённым в Указе Президента Азербайджанской Республики о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря.

По его словам, в первом пункте соответствующего указа Президента Азербайджана определены территории и исключения, которые не подпадают под действие механизма управления прибрежными зонами.

Г. Алиев отметил, что в сферу охвата новой системы управления побережьем не входят населенные пункты и территории, предназначенные для будущего заселения, а также порты и промышленные парки.

«Управление ими осуществляется в рамках действующего законодательства. А после завершения процесса зонирования каждый гражданин сможет увидеть на цифровой карте, какие именно территории включены в систему управления побережьем», — сказал он.

Заместитель начальника службы добавил, что в вопросе управления прибрежными зонами Каспийского моря изучается опыт различных стран, в частности уделяется особое внимание системам управления и цифрового мониторинга Хорватии и Южной Кореи.

По его словам, поскольку особенности прибрежных территорий и механизмы управления в каждой стране различаются, применять в Азербайджане модель какого-либо конкретного государства в неизменном виде нецелесообразно.

Г. Алиев отметил, что, например, в Хорватии роль местных общин в управлении прибрежными зонами в ряде случаев выше, чем роль государственных структур, что свидетельствует о наличии у этой страны собственной уникальной модели управления.

Замначальника сообщил, что в данном направлении Азербайджан также сотрудничает с Южной Кореей, и для изучения соответствующего опыта сотрудники службы были командированы в Хорватию и Южную Корею.

«Физически невозможно круглосуточно контролировать территорию протяженностью 400–500 километров,обеспечивая надзор лишь за счет человеческих ресурсов и наблюдательных постов. Следовательно, весь этот процесс должен контролироваться посредством цифровых систем управления с проведением постоянного мониторинга», — подчеркнул он.

По словам Г. Алиева, управление прибрежными территориями охватывает такие взаимосвязанные и сложные вопросы, как законодательство, государственное управление, предпринимательская деятельность и создание общественных пространств.

Он добавил, что в Турции также существуют различные подходы к управлению в этой сфере. В то же время в Европейском союзе действует специальная законодательная база по управлению прибрежными зонами, и отдельные страны адаптируют свои системы управления под эти рамки.

«Невозможно сказать, что мы полностью сформируем эту систему за один или два года. Однако мы будем ежегодно ее совершенствовать и регулярно вносить соответствующие изменения в законодательство», — отметил Г. Алиев.