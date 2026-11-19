Правительство Армении поставило перед собой задачу добиться либерализации визового режима с Евросоюзом к 2029 году, заявил на заседании премьер-министр Никол Пашинян.

"Могу сказать, что, на мой взгляд, вопрос либерализации визового режима с ЕС относится к тем темам, в которых достижение результата к 2029 году со временем представляется мне все более реалистичным, особенно в контексте наших политических отношений", - сказал он.

По его словам, в этом контексте большое значение имеет внедрение системы биометрических паспортов в Армении.

"Кроме того, в ближайшее время нам предстоит провести реформы в системе управления границами. Параллельно с этим процессом должна идти цифровизация", - отметил Пашинян, передает INTERFAX.RU.