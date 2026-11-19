Ушел из жизни доцент Бакинского государственного университета (БГУ), старший преподаватель кафедры истории философии и культурологии Нарман Сулейманов (Годжатурк).

Как передает Qafqazinfo, тело мужчины было обнаружено 18 ноября около 19:00 в его доме, расположенном в Ясамальском районе столицы.

По факту смерти Н. Сулейманова (1967 г.р.) в прокуратуре Ясамальского района ведется расследование.

Отметим, некоторое время назад в адрес Н. Сулейманова выдвигались обвинения нелицеприятного характера.