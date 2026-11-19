Правительство Армении утвердило программу деятельности на 2026-2031 годы.

Как заявил вице-премьер Мгер Григорян, представляя программу, во внешней политике предусмотрены укрепление мира с Азербайджаном, реализация проекта "Перекресток мира", в том числе TRIPP, и либерализация визового режима.

По части социальной политики предусмотрено сокращение уровня бедности на 5% (с теперешних 21,7%), в том числе за счет развития образовательных программ.

В частности, намечено построить 300 школ и 30 профессиональных колледжей, а также завершить в Академическом городке строительство кластера по естественным наукам, рассчитанного на 3600 студентов.

Что касается энергобезопасности республики, то предусмотрено расширить подсоединение Армении к энергосетям сопредельных стран, а также создать 800 мегаватт накопительных мощностей.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян отметил, что правительство планирует к 2029 году достичь либерализации визового режима с Евросоюзом. Для этого он поручил ускорить внедрение биометрических паспортов и оцифровку пограничных пунктов пропуска.

Источник: Sputnik Армения