«20.10.2026 около 11:40 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Уджарском районе, 3 человека (2 мужчины и 1 женщина), получившие травмы, были госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу».

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Как говорится в информации, им был поставлен диагноз множественных травм различных частей тела:

«Пациентам оказана необходимая медицинская помощь, после чего они выписаны домой для амбулаторного лечения».

12:53

В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает 1news.az со ссылкой АПА, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через село Кючякянд этого района. Так, столкнулись легковой автомобиль марки Toyota, двигавшийся в направлении Баку, и автомобиль марки «ВАЗ-2106». В результате Toyota съехала с магистрали на обочину.

В результате аварии пострадали житель Уджарского района Камран Эюбов, а также жители Гёйчайского района Рауф Мамедли и Айнур Азери - они были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу.

По данному факту ведется расследование.