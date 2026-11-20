Выплата социальных пособий и пенсий запланирована не позднее 25-го числа текущего месяца.

Об этом 1news.az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отметим, что 6 ноября пенсии за ноябрь были выплачены лицам, зарегистрированным в Нахчыванской Автономной Республике, 13 ноября — в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, а сегодня выплаты произведены в регионах страны. Кроме того, были выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.