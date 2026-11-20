Житель Шамкира скончался в результате несчастного случая
Житель Шамкира скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает 1news.az, в поселке Кюр этого района в результате удара электрическим током погиб Турал Багиров 1985 года рождения.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и органов прокуратуры.
Тело доставлено в Шамкирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения освидетельствования.
По данному факту в Шамкирской районной прокуратуре начато расследование.
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