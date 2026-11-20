Житель Шамкира скончался в результате несчастного случая.

Как сообщает 1news.az, в поселке Кюр этого района в результате удара электрическим током погиб Турал Багиров 1985 года рождения.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и органов прокуратуры.

Тело доставлено в Шамкирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения освидетельствования.

По данному факту в Шамкирской районной прокуратуре начато расследование.